Liguria in piazza a Certaldo, tre giorni di cibo e shopping dedicati a Genova

Weekend all'insegna del cibo e dei negozi aperti, con la svendita di fine stagione de "Lo Sbarazzo" e lo street food genovese con "Liguria in Piazza". Da venerdì 6 a domenica 8 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, si svolgerà la tradizionale svendita di fine stagione organizzata e promossa da CCN Con Certaldo e Confesercenti Empolese Valdelsa. Ma in più quest'anno, in collaborazione con ColleVenti, è stato organizzato uno street food con prodotti e piatti tipici liguri. Un modo, per gli organizzatori, per pensare anche alla Liguria ed in particolare a Genova, ad un anno dalla tragedia del Ponte Morandi, e valorizzare in positivo l'immagine del territorio ligure.

Proprio in questa ottica, per promuovere l'evento, stamani il sindaco Giacomo Cucini è stato protagonista di un'intervista su Radio Rosa assieme al Vice Sindaco di Genova, Stefano Balleari, che ha apprezzato tantissimo questa iniziativa, finalizzata anche ad una raccolta fondi di beneficenza.

Appuntamento quindi in piazza Boccaccio e centro urbano per tre giorni di buon cibo, shopping e solidarietà.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

