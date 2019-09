'Una lunga storia', Gino Paoli in concerto a Pisa

“Una lunga storia” di musica si celebra nel 2019 per Gino Paoli che taglia il traguardo dei 60 anni di carriera, in cui la vita del cantautore genovese si intreccia inesorabilmente con la musica e la storia del nostro paese. Per celebrare questo speciale momento, è in programma un evento speciale, dal titolo “Gino Paoli, Una lunga storia” citando uno degli indimenticabili successi scritti da Paoli stesso: l’appuntamento è l’11 settembre a Pisa, alle 21.30 in Piazza dei Cavalieri.

Sul palco con Paoli, l’Orchestra da camera di Perugia in collaborazione con Umbria Jazz – diretta dal M° Marcello Sirignano, oltre all’inseparabile compagno di viaggio Danilo Rea, che interpreterà con l’inconfondibile tocco del suo pianoforte, Paoli contemporaneo e inedito, presentando i brani dell’ultimo album “Appunti di un lungo viaggio” pubblicato su etichetta Warner Music, e prodotto da Aldo Mercurio e Danilo Rea in collaborazione con Parco della Musica Records.

La parte dei suoi intramontabili classici sarà invece affidata a tre grandi musicisti del jazz italiano come Rita Marcotulli (pianoforte), Alfredo Golino (batteria) e Ares Tavolazzi (contrabbasso) che già lo affiancano live anche nei concerti di 'Paoli canta Paoli'.

“Appunti di un lungo viaggio” contiene due CD: il primo, intitolato “Canzoni interrotte”, raccoglie nuovi brani inediti con gli arrangiamenti di Danilo Rea e il contributo della Roma Jazz String Orchestra diretta dal M° Marcello Sirignano, mentre nel secondo, “I Ricordi”, sono riunite le sue più celebri canzoni rivisitate insieme a tre grandi jazzisti come Rita Marcotulli (pianoforte), Alfredo Golino (batteria) e Ares Tavolazzi (contrabbasso), e accompagnati sempre dalla Roma Jazz String Orchestra.

Un lavoro per “buttare via tutte le convenzioni” e “arrivare all’essenziale” della canzone, perché, come spiega Paoli, “quando si sente che è il momento, si deve andare avanti a cercare, e io non sono mai stanco di cercare”. “Ormai tutti i limiti sono stati trasgrediti, non dai poeti, dagli scienziati o dagli artisti, ma dagli idioti. A questo punto l’artista, che per sua natura è un trasgressore, cosa può fare? Non gli resta che un solo un limite: sé stesso, il suo lavoro. Allora può buttare via tutte le convenzioni per cambiare la forma canzone, per arrivare all’essenziale, senza ripetizioni, senza iterazioni, senza trucchi di nessun genere”, commenta Gino Paoli. “L’artista deve trovare un’altra maniera di usare le parole e le note, per esprimere essenzialmente quello che per lui è importante. E quando lo ha fatto, deve fermarsi: interrompersi quando non sono necessarie altre parole e altre note”.

APPUNTI DI UN LUNGO VIAGGIO – TRACKLIST:

CD 1 – CANZONI INTERROTTE: 1. Estate (L’avventura / Estate Movimento 1 (Strumentale) / Non dire che mi ami / Estate Movimento 2 (Strumentale) / E m’innamoro ancora / Estate Movimento 3 (Strumentale) / Aspettami / Il mio amore sbagliato / Io ti amo di più), 2. Inverno (Quando avevo vent’anni / Inverno Movimento 1 (Strumentale) / Eravamo sempre insieme / Ho incontrato la tristezza / Inverno Movimento 2 (Strumentale) / Voglio morir malato), 3. Primavera (Noi del mare / Amico mio / La mia donna è la libertà / Primavera Movimento 1 (Strumentale) / Due cani in chiesa), 4. Autunno (Autunno Movimento 1 (Strumentale) / Un anno un’ora un minuto / Uno come me / Autunno Movimento 2 (Strumentale) / Quando me ne andrò).

CD 2 – I RICORDI: 1. Che cosa c’è, 2. Sassi, 3. Il mare, il cielo, un uomo, 4. Sapore di sale, 5. Questione di sopravvivenza, 6. La gatta, 7. Ritornerai, 8. Fingere di te, 9. Senza fine, 10. In un caffè, 11. Una lunga storia d’amore, 12. I ricordi, 13. Il cielo in una stanza, 14. Ti lascio una canzone.

Fonte: Ufficio Stampa

