Manifesta ubriachezza, nei guai 32enne a Firenze

A Firenze un 32enne è stato denunciato per violazione degli obblighi di soggiorno e sanzionato per manifesta ubriachezza. L'uomo, ubriaco e di origini marocchine, ha provato a entrare in un locale in via dei Benci, ma era stato allontanato prima dai dipendenti dello stesso e poi dalla polizia intervenuta sul posto. A bordo di un'ambulanza è stato portato a Santa Maria Nuova e in seguito è stato identificato negli uffici della questura dove sono state avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale.

