Con la marijuana alla guida di un'auto rubata, denunciato

Un 20enne di origini albanesi e irregolare in Italia è finito nei guai a Firenze. Il giovane è stato trovato al volante di un'auto, risultata rubata il giorno precedente a Roma, e sotto il sedile aveva nascosto una bustina con qualche grammo di marijuana. Per questo è arrivata una denuncia per ricettazione. Il fatto è avvenuto alle 10.30 di ieri, mercoledì 4 settembre, in via Belfiore a Firenze. L'uomo è stato inoltre segnalato per uso personale di stupefacenti e sanzionato per guida senza patente.

Tutte le notizie di Firenze