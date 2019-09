Investito dal treno a Castelfiorentino, ventenne muore dopo poche ore

Non ce l'ha fatta Marko Kaziu, il ventenne di origine albanese e residente a Castelfiorentino, che è stato investito da un treno dopo aver attraversato il passaggio a livello di piazza Cavour. Il giovane era passato sui binari intorno alle 13, aveva indosso gli auricolari e non avrebbe sentito il passaggio del treno, che lo ha colpito di lato causando gravi ferite. Il trasferimento all'ospedale fiorentino di Careggi è avvenuto in elisoccorso, ma durante la serata di ieri le cose sono precipitate. A informare la cittadinanza è stato il sindaco Alessio Falorni con un post su Facebook: "La famiglia di Marko mi ha comunicato che il suo cuore ha smesso di battere. Marko non ce l’ha fatta. Un ragazzo di 20 anni, una tragedia che ci colpisce tutti. La comunità di Castelfiorentino si unisce nel cordoglio alla sua famiglia, e porge le sue condoglianze".

Quelle macabre risate dopo l'incidente

Oltre al grave fatto, nell'immediatezza dei fatti si è aggiunto un particolare raccontato da un testimone. Il fotografo Paolo Nigi ha raccontato su Facebook di alcuni ragazzi che si sono messi a ridere dopo che il giovane è stato travolto, sia davanti al passaggio a livello che nel sottopasso ferroviario. L'episodio è stato subito stigmatizzato dal sindaco Falorni, che ha affermato sempre sul social network Facebook "Recuperiamo la nostra umanità".

