Musica all'alba, concerto di Alessandra Celletti a Poggibonsi

Nessuna amplificazione, solo un pianoforte, la bellissima musica di Alessandra Celletti ad accompagnare il passaggio dal buio della notte alla luce del nuovo giorno. Sarà un’emozionante risveglio “poetico” quello di domenica 8 settembre dalle 5.30, in uno spazio prestigioso e suggestivo, la piazza d’Armi del Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale.

L’ iniziativa è ideata e realizzata dall’associazione La Scintilla, con il patrocinio e il contributo del Comune di Poggibonsi e con il sostegno di Disco Shop/Mondadori Bookstore, Olv Impianti, Panurania Grup.

Alessandra Celletti, pianista e compositrice romana di grande talento, nasce in ambito prettamente classico, ma le sue esperienze musicali e artistiche si moltiplicano con improvvise deviazioni in un ambito musicale e creativo molto personale; lontana dalle etichette, difficilmente catalogabile nei cliché preesistenti, il suo unico e imprescindibile centro gravitazionale è il pianoforte. Esordisce discograficamente nel 1994 con il lavoro “Les sons et les parfums”, dedicato alle musiche di Debussy, Ravel e Satie. Ha collaborato con artisti quali Gianni Maroccolo e Claudio Rocchi (Vdb23/Nulla è andato perso) e Marlene Kuntz (Canzoni per un figlio, 2012). Nell’estate del 2013 Alessandra Celletti ha portato il suo pianoforte in giro per l’Italia a bordo di un camion con il progetto “Piano on the road” . L’intero itinerario è diventato un documentario per la regia di Marco Carlucci prodotto da PrimaFilm, selezionato in concorso all’Edmonton International Film Festival in Canada e al Festival Zagreb Dox in Croazia.

Fonte: Ufficio stampa

