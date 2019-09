Nel cappello la droga, nella scarpa i soldi: arrestato 42enne a Viareggio

Conservava hashish e cocaina in casa, in un cappellino nascosto in una cassa audio. Aveva in tutto circa 110 dosi di stupefacente pronto per la vendita. Per questo è stato arrestato un 42enne marocchino, residente a Viareggio, incensurato e con regolare permesso di soggiorno. Nel berretto c'erano due buste di plastica con oltre un etto tra hashish e cocaina. Dalla perquisizione personale è saltato fuori invece che all'interno di una scarpa nascondeva circa 300 euro, probabile provento di spaccio. Dopo l'arresto, l'uomo è in attesa del processo.

