Nel fine settimana modifiche alla viabilità per la Biciclettata della Salute

Domenica 8 settembre si svolgerà la 14° Biciclettata della Salute, pedalata ecologica a fini benefici non competitiva, aperta a tutti, con partenza e arrivo da piazza Oplà. Per permettere lo svolgimento della manifestazione saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità.

Sabato 7 settembre, dalle ore 8 alle 20, in piazza Oplà sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Domenica 8 settembre, dalle ore 6 alle 14, sempre in piazza Oplà, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, esclusi quelli impegnati per lo svolgimento della manifestazione.

In via delle Olimpiadi (nel tratto da via Marini a via dello Stadio), via Petrocchi (all'intersezione con via Sacconi) e via Sacconi (nel tratto sul lato sinistro fino a via Puccini), domenica 8 settembre dalle ore 6 alle 14 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli al fine di consentire ai partecipanti di circolare in sicurezza.

Domenica 8 settembre, dalle ore 10 alle 12, sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli al momento del passaggio dei partecipanti alla manifestazione, con conseguente chiusura di tutte le aree di circolazione all'intersezione dell'anello del percorso, oltre a eventuali ulteriori discipline temporanee di circolazione al momento ritenute necessarie per tutelare la sicurezza per la pubblica incolumità di partecipanti e utenti della strada.

L'anello viario interessato dai provvedimenti alla viabilità è quello lungo le seguenti strade: via delle Olimpiadi (tratto da via Marini a via dello Stadio), via dello Stadio (tratto da via Olimpiadi a via Donatori del Sangue), via Donatori del sangue, via del Villone, via dei Pappagalli, corso Gramsci, piazza San Francesco (lato chiesa), via del Molinuzzo, largo Molinuzzo, viale Petrocchi (da Largo Molinuzzo a via Desideri), via Desideri, via Casella da Pistoia, via San Biagio in Cascheri, largo San Biagio, via Ciampi, via Mazzini, viale Petrocchi, via Sacconi, via Puccini, via della Madonna, via Curtatone e Montanara, via Abbi Pazienza, via del Carmine, via degli Armeni, viale Matteotti, via Traversa, viale Arcadia, via Ferrucci, largo Santa Maria, corso Amendola, corso Fedi, via Cino da Pistoia, piazza Gavinana, via Cavour, via Roma, piazza del Duomo, Ripa della comunità, via Pacini, via Palestro, via del Can Bianco, corso Fedi, corso Gramsci, via dei Pappagalli, piazza San Francesco, via dei Pappagalli, via dei Macelli, via dello Stadio, via Donatori del sangue, via delle Olimpiadi.

Il Gruppo Motociclisti Pistoiesi coordinerà il servizio di scorta tecnica con l’ausilio di volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, dell’Associazione Nazionale Alpini- sezione di Pistoia, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri–sezione di Pistoia, dell’A.S.C.D. Silvano Fedi e di volontari del Comitato UISP di Pistoia.

