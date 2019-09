Nuova scuola a Empoli, il progetto va avanti: non ci sono idrocarburi nei terreni

Esclusa la contaminazione da idrocarburi nell'area interessata Nuovo polo scolastico di Empoli. Si va avanti. Dopo la progettazione definitiva, la Città Metropolitana di Firenze può intraprendere quella esecutiva. Si era dovuto sospendere l'iter per consentire ai tecnici del Comune di Empoli se l'area interessata (9 mila metri quadri) fosse contaminata dalla presenza di idrocarburi. Dopo le dovute verifiche, le cui risultanze sono state illustrate mercoledì in una Conferenza dei servizi a Empoli, si è potuta escludere la contaminazione.

La Città Metropolitana intende pubblicare entro il 31 dicembre 2019 il bando di gara per affidare i lavori. La spesa prevista per la realizzazione del nuovo polo scolastico è di 7 milioni e 700 mila euro.

L'edificio è stato progettato per ospitare un istituto tecnico per un totale di 625 studenti su una superficie calpestabile di 4.500 mq circa. Si compone di due blocchi principali: quello delle aule, che si sviluppa su 2 piani ed è costituito da 25 aule, 5 laboratori e servizi, oltre a quello della palestra, che si compone anche di spogliatoi e tribune. Le aule andranno a servizio delle scuole superiori presenti nel polo di via Sanzio, l'Iti Ferraris-Brunelleschi e il liceo Pontormo. Il nuovo complesso comprende anche aree a verde e un parcheggio. L'idea è quella di realizzare, nel polo di via Sanzio, un 'campus' con servizi annessi per studenti e docenti.

