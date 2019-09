Open day al Museo degli Innocenti, ripartono le iniziative

Arriva settembre e tornano gli appuntamenti mensili con l’Open day al Museo degli Innocenti. Sabato 7 settembre sono tante le opportunità per l’intera famiglia di scoprire o riscoprire una istituzione che da 600 anni si occupa di accoglienza e difesa dei minori, a partire dall’apertura gratuita dei cortili monumentali dalle 11 alle 18. Sempre alle 11 per i più piccoli (dai 7 agli 11 anni) è in programma il laboratorio didattico C’era una volta un putto in fasce una attività divertente e costruttiva che proietta i partecipanti attraverso racconti itineranti alla scoperta di un luogo e dei suoi protagonisti: i piccoli accolti nell’Istituto, bambini come Agata Smeralda la prima ospite arrivata il 5 febbraio del 1445. Il laboratorio è organizzato dalla Bottega dei Ragazzi, in collaborazione con Coopculture, grazie al sostegno di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini (special supporter), partner della proposta educativa del Museo degli Innocenti e de La Bottega dei Ragazzi, e di Mukki supporter delle attività del Museo. Costo attività 5 euro, gratuito l’ingresso al Museo, prenotazioni al numero 055 2478386, via mail a labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it o direttamente in biglietteria fino a esaurimento posti.

A partire dalle 15.30 e fino alle 18.30 nei cortili monumentali la Compagnia dei Cavalieri di Sant’Appiano invita i bambini a realizzare rificolone artigianali che potranno essere messe in mostra alla festa della Rificolona che si svolge la sera stessa in piazza Santissima Annunziata. Infine alle 16.30 l’appuntamento è con la visita guidata gratuita per famiglie a cura di CoopCulture (biglietto di ingresso al Museo come da tariffario), un itinerario che si snoda lungo i tre percorsi del Museo: storia, arte e architettura; dalla ‘finestrella ferrata’ nel porticato, fra fra le biografie dei “nocentini” fino alla pinacoteca con le opere di Domenico Ghirlandaio e Sandro Botticelli. Ritrovo al bookshop almeno 5 minuti prima della partenza.

