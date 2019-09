Palio del Cerro, è il turno dei ragazzi: 50esima edizione

Dopo il Palio del Cerro di sabato scorso, a Cerreto Guidi l’attenzione si sposta sul Palio dei Ragazzi che si disputerà sabato 7 settembre 2019.

Si tratta di un’edizione da cerchiare in rosso; è infatti la cinquantesima del Palio dei Ragazzi che nacque nel 1970, un anno più tardi rispetto al Palio dei grandi.

A contendersi il cencio dipinto da Alfonso Fantuzzi che ha allestito una personale di sue opere presso la Palazzina dei Cacciatori dal 5 all’8 settembre, le contrade di Santa Maria al Pozzolo, vincitrice dell’edizione dello scorso anno, Porta Caracosta, Porta al Palagio e Porta Fiorentina.

I 50 anni del Palio dei Ragazzi vengono celebrati venerdì 6 settembre con un evento ad hoc. Si tratta di una grande sfilata con la partecipazione di circa 300 fra giovani musici, sbandieratori e danzatrici che si esibiranno sul palco del Palio con una grande coreografia insieme alle contrade.

Per l’occasione arrivano a Cerreto Guidi, i Piccoli Bandierai degli Uffizi soprannominati “le zanzare”; la Contrada La Querciola di Fucecchio e il Gruppo Storico di Montopoli. La partenza della sfilata è prevista per le ore 21.15 da Via Vittorio Veneto proseguendo lungo Via de’Fossi, Via del Mortaio, Via della Libertà, Via Santi Saccenti, Piazza Umberto I fino alla Villa Medicea. Intorno alle ore 22 sono previste le esibizioni sul Palco del Palio con la sbandierata finale.

I giochi che assegnano il Palio si terranno invece sabato 7 settembre. Come da regolamento, anche quest’anno, i ragazzi si contenderanno il Palio partecipando a sei giochi, uno in più rispetto al Palio degli adulti (Lancio delle palle al cesto, Lancio dei cerchi, Corsa nel fustino, Corsa nella balla, Corsa sui troppoli, Tiro della fune).

Fra gli appuntamenti della settimana che porta al Palio dei Ragazzi, da segnalare che mercoledì 4 settembre si è svolta una serata dedicata all’educazione dei giovani alla legalità. Sul Palco del Palio, in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti alla Villa Medicea, è andato in scena il “Vocabolario delle Mafie”, interessante e coinvolgente progetto a cura di Alessandro Gallo, che ha avuto per protagonisti, nel trascorso anno scolastico, i ragazzi delle 5 terze medie.

Da ricordare inoltre che giovedì 5 settembre è in programma l’esibizione dei ragazzi della scuola di musica di Cerreto Guidi a cura di Mirko Dimitrio, che accoglierà la tradizionale Camminata del Sandalo, organizzata dal Movimento Shalom.

I biglietti per il Palio dei Ragazzi (prezzo 10 euro) e per la Sfilata (prezzo 2 euro) sono in vendita presso l’Ufficio Turistico Pro Loco e presso le sedi delle quattro Contrade.

Per info:

Valerio Bonfanti

Uff. Cultura Comune Cerreto Guidi

0571.906225 - v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it

Lorenzo Brunori

Pro Loco Cerreto Guidi

335.7426475 - presidenza@prolococerretoguidi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

