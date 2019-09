Palio con la Montata, la tradizionale regata si presenta in Consiglio regionale

Si svolgerà lunedì 9 settembre alle 21,15 sul lungarno Trento e Trieste il Palio con la Montata fra i quattro rioni di Limite sull’Arno. “È un palio storico di grande coinvolgimento, che alla regata sui ‘gozzi’ somma l’abilità di salire su una corda sospesa sul fiume, patrimonio di questa fiorente cittadina del Valdarno, che si caratterizza sempre più per una serie d’iniziative di grande richiamo” ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani nella conferenza stampa di presentazione, che si è svolta stamani nel Palazzo del Pegaso”. “Quest’anno si rinnovano gli scavi archeologici, che hanno portato alla luce un bellissimo mosaico risalente al quarto secolo dopo Cristo, con l’immagine di un cinghiale, che diventerà uno dei simboli della Toscana. Non dimentichiamo che alla caduta dell’impero romano, nobili patrizi vivevano proprio a Limite”. I rioni Di Sotto, Di Sopra, Castellina, Punta si sfideranno sulle caratteristiche imbarcazioni locali, i ‘gozzi’, nella regata che si svolge su un tratto del fiume e poi nell’arrampicata su una corda sospesa.

“Il Palio recupera una tradizione storica, che affonda le radici nell’Ottocento, e il legame importante che il territorio ha con il fiume Arno, come testimonia la grande capacità sviluppata nel corso dei secoli di fare imbarcazioni, prima con le barche fluviali, poi con la nautica da diporto” ha ricordato il consigliere regionale Enrico Sostegni. “È un’occasione importante per vedere una manifestazione molto particolare e vivere il nostro fiume, cosa che non accade spesso, insieme alla storia della Toscana”.

“Il Palio con la Montata è il momento culmine del settembre limitese, che registra quest’anno oltre quaranta iniziative che si svolgono per tutto il mese” ha sottolineato il sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti. “Ci saranno spettacoli, musica, mostre, passeggiate naturalistiche. Si svolgerà domenica 15 settembre la trentesima edizione della Fierucola di Castra, con antichi mestieri e prodotti artigianali per le vie del borgo. Non mancheranno gli incontri con le scuole, come quello con il capitano Ultimo, che arrestò Riina, sul tema della legalità sabato 28 nella palestra dell’istituto Fermi”.

“La società nasce nel 1861 ed è la più antica d’Italia. Oltre la sua storia ha anche una propria mentalità. Tutti hanno un ruolo, dagli allenatori ai ragazzi, e andiamo avanti grazie al lavoro di tutti” ha dichiarato il vicepresidente della Canottieri Limite, Fabrizio Lensi. “Il Palio è una competizione che si svolge per circa 200 metri, con due virate, equipaggio di otto rematori, un timoniere ed un montatore. Al termine del tratto di gara ci sono due corde di circa otto metri, calate sul fiume, ed il montatore deve strappare la bandierina della vittoria”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Capraia e Limite