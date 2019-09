Parcheggio del Cencione, i dubbi di Guazzini: "I soldi dove sono?"

Il parcheggio del Cencione è finito sotto la lente d'ingrandimento della politica a San Miniato. Il maltempo dei giorni scorsi ha fatto tornare al centro l'ascensore, ma non solo. Manola Guazzini, consigliere comunale d'opposizione e capogruppo di CambiaMenti, ha pubblicato a tal proposito un post su Facebook.

"Per dieci anni, nel corso di entrambi i mandati di Gabbanini, sono stati stanziati ogni anno circa 60 mila euro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al parcheggio del Cencione" ha esordito Guazzini, che ha proseguito: ".Quest'anno, a seguito delle iniziative assunte dall'amministrazione comunale in merito al Project Financing, con due distinte determine (e gli stanziamenti fatti “a pezzi” sono un modo facilmente individuabile per eludere il controllo degli impegni di spesa da parte del Consiglio Comunale) sono stati stanziati, per il periodo da agosto alla fine dell'anno rispettivamente 6710 euro per manutenzioni, sorveglianza, assegnazione del ruolo di responsabile dell'esercizio dell'impianto, e 4501 euro per la pulizia dell'ascensore e delle scale: in tutto 11mila211 euro, ed estendendo questa somma al resto dei mesi dell'intero anno verrebbe circa 27 mila euro".

Guazzini conclude: "Sorge spontanea una riflessione. Anche a non voler pensar male, o c'è qualcosa che non va ora o c'era qualcosa che non andava prima. Infatti se queste nuove cifre sono congrue rispetto ai servizi che vengono acquistati, dove sono andati a finire, per diversi anni, circa 33 mila euro che sono stanziati in più ogni anno?".

