Crolla passerella pedonale nell'Elsa da tempo inutilizzata

Un 'residuato' post bellico che ricorda i tempi in cui a Empoli e nei comuni limitrofi l'agricoltura aveva ancora un ruolo preponderante, dove i contadini si spostavano ancora prevalentemente a piedi, tutt'al più in bici. Un'opera che ha avuto indubbiamente nei decenni scorsi un'utilità, ma che è stato per altrettanti decenni in disuso. Parliamo della passerella pedonale presente in località Sant'Andrea a Empoli, nata per passare da una parte all'altra del fiume Elsa e raggiungere i terreni agricoli nel territorio comunale di San Miniato. Ebbene, dopo il maltempo degli scorsi giorni, complice lo stato di degrado e abbandono, la passerella si è rotta finendo nel fiume. Non ci sarebbero stati feriti, visto che la zona è lontana dalle abitazioni e da tempo non veniva utilizzato.

Il passaggio pedonale, o meglio quel che ne rimane, si trova all'altezza del restringimento di carreggiata della vecchia sr429, in zona Sant'Andrea. Non è visibile alla vista, solo chi si dedica alle passeggiate agresti può farci caso, complice anche l'alta vegetazione. Dalla segnalazione di un lettore siamo riusciti a ricostruire anche quel poco di storia conosciuta di questo manufatto. La data di costruzione non è certa, ma è compresa tra il 1939 e il 1954. Nel catasto del '39 la passerella non è agli atti, mentre è ben visibile dalle riprese aree del secondo dopoguerra.

Ora però che è crollata, di chi è la competenza per la rimozione? Secondo quanto appreso, dovrà essere il Genio Civile a occuparsi della sua rimozione. Potrà farlo agendo di persona o dando mandato al Consorzio di Bonifica 4 Medio Valdarno, competente sui corsi d'acqua dell'Empolese Valdelsa.

Elia Billero

