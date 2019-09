Perseguita la ex moglie dopo che lei si è rifatta una vita, denunciato in Valdelsa

I Carabinieri di Colle Val d’Elsa informano della denuncia per atti persecutori di un 58enne di Siena. Questi, da tempo separato dalla ex moglie di 11 anni più giovane, non accettava che la donna si fosse fatta una nuova vita con un lavoro autonomo. Per questo ha insistito con pedinamenti e avvicinamenti. In molte circostanze la donna si è vista comparire l’ex nei luoghi più disparati, una minaccia che le ha causato un costante stato d'ansia. La donna è stata avviata dai militari ad una struttura specializzata che possa darle assistenza anche psicologica nel delicato momento e sono intervenuti nei confronti dell’uomo, affinché smetta con questi comportamenti persecutori.

