Piancastagnaio, si cercano i resti di Giuseppe Eugeni

Sono cominciate oggi nella zona di Piancastagnaio, le ricerche dei resti di Giuseppe Eugeni, l’uomo scomparso il 6 giugno del 2018. A condurre le ricerche, che andranno avanti fino all’8 settembre, l’HBDD (Human blood detection dog) agenzia specializzata in questo tipo di ricerche, che sarà supportata dai volontari dei gruppi cinofili delle Pubbliche Assistenze toscane (zona senese) e da altre associazioni che arrivano anche da fuori Italia.

Sul campo ci sarà personale appiedato specificatamente formato, accompagnato da cani per la ricerca di tracce ematiche e resti umani, unità cinofile per la ricerca di oggetti generici umani e specialisti forensi.

«Abbiamo ricevuto una richiesta specifica – ha detto il referente di protezione civile di Anpas Toscana per la zona senese, Paolo Leoncini – dalla figlia della persona scomparsa, che ha la speranza di poter trovare almeno qualche traccia di suo padre. Per aiutare la nostra concittadina a trovare un po’ di pace stiamo collaborando con HBDD; a effettuare le ricerche, oltre alle nostre squadre, arriveranno team di ricerca da altri paesi europei».

Le Pubbliche assistenze senesi daranno un supporto logistico per la mensa, mentre per il pernottamento i volontari avranno a disposizione il bocciodromo di Piancastagnaio. Seguono l'operazione di ricerca anche il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, che ha messo a disposizione le strutture logistiche della protezione civile Anpas in caso di necessità, e il referente della zona senese, Andrea Nuti. La collaborazione tra Anpas Toscana e HBDD è decennale, tutti i soggetti che prenderanno parte alle ricerche lo faranno in forma volontaria e gratuita, nella speranza di poter dare sostegno alla famiglia di Giuseppe Eugeni.

