Plastica, mozione di Moretti: "Montopoli plastic free"

Nei primi giorni d’agosto il consigliere comunale delegato alle politiche ambientali Paolo Moretti ha depositato una mozione a nome dei Democratici per Montopoli per chiedere, non solo all’amministrazione Comunale ma anche a tutta la cittadinanza, un maggior impegno e una maggiore sensibilizzazione alle tematiche ambientali ed in particolare all’utilizzo della plastica.

L’oggetto della mozione è l’adesione del Comune la “Plastic Free Chalenge” e le politiche da attuare per la riduzione delle plastiche monouso , la tutela ambientale e la sostenibilità.

“Molte delle nostre abitudini possono costituire una forte minaccia per la nostra salute e metterebbero a rischio le condizioni per creare un futuro sostenibile da lasciare alle future generazioni un mondo migliore – commenta il consigliere delegato Moretti”, “abbiamo ritenuto opportuno – continua Moretti - raccogliere le proposte che provengono da più parti come la campagna Plastic Free Challange promossa dal Ministero dell’Ambiente, la legge 37/2019 della Regione Toscana in cui vengono recepite molte leggi europee e nazionali al fine di ridurre l’uso delle plastiche monouso”

Nella mozione che sarà all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, si chiede alla giunta comunale:

- aderire all'iniziativa #PFC (Plastic Free Challenge) promossa dal Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;

- individuare sistemi che portino all'abbandono di bottiglie e plastiche monouso non biodegradabili nelle sedi del Palazzo Comunale e negli uffici dislocati;

- prevedere un ciclo di incontri e di formazione sia per la cittadinanza che per gli studenti, fin dai primi anni di scuola, al fine di lavorare oltre che sulla prevenzione anche sull’educazione;

- promuovere campagne di informazione coinvolgendo tutti i soggetti attivi del territorio;

- promuovere eventi e giornate legate sia alla promozione delle politiche ambientali sia alla pulizia di strade, piazze e parchi, in collaborazione con le scuole e le associazioni interessate;

- istituire una Consulta ambientale che riunisca associazioni e portatori d’interesse;

- prevedere nei futuri bandi di gara per l’appalto dei servizi pubblici l’obbligatorietà a non utilizzare o somministrare materiale plastico monouso non biodegradabile.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno