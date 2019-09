Presidi Empolese Valdelsa, chi dirigerà le scuole questa stagione

Alla guida degli istituti scolastici dell'Empolese Valdelsa gli studenti e i genitori troveranno volti nuovi per l'anno scolastico che sta per iniziare, il 2019/2020.

Partiamo dall'istituto comprensivo di Capraia e Limite, dove è stata chiamata Angela Di Donato al posto di Laura Lozzi. Nella vicina Montelupo Fiorentino, Maddalena Scafarto prenderà il posto di Barbara Zari. In quel di Fucecchio, al Montanelli-Petrarca Marinella Pascale sale al comando e prende il posto di Tommaso Bertelli, prossimo alla pensione (e al ritiro anche dal Pontormo di Empoli, come vedremo nelle prossime righe). A Vinci Tamara Blasi succede a Daniela Mancini. Grossa novità con la nascita del nuovo Istituto Comprensivo Empoli Ovest, al cui vertice arriva Salvatore Picerno. A lui spetterà il difficile compito di armonizzare tutte le scuole contenute in questa nuova fase. Per quanto riguarda le scuole superiori, al liceo Il Pontormo Filomena Palmesano prenderà il posto del già citato Bertelli. Al 'Checchi' di Fucecchio Anna Rita Leone sostituisce Barbara Zari.

Per il resto tutto rimane come lo scorso anno. Per l'istituto Empoli Est Grazia Mazzoni dirigerà l'imponente rete di istituti. Daniela Mancini sarà alla guida del Ferraris-Brunelleschi di Empoli, così come Gaetano Flaviano rimane al Fermi. Nell'hinterland Patrizia Paperetti resta saldamente al comando dell'Enriques di Castelfiorentino, mentre Gerardo Di Fonzo continuerà il suo lavoro all'istituto comprensivo locale.

Invariati gli incarichi di Margherita Carloni al comprensivo di Montespertoli, Maria Antonia Lai al comprensivo 'Gonnelli' di Montaione e Gambassi Terme, Fiorenzo Li Volti a Certaldo, Gabriella Menichetti a Cerreto Guidi. Al Calasanzio di Empoli (licei e scuole medie) permane padre Romeo Piroli.

Elia Billero

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa