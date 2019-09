San Gregorio festeggiato dalla Misericordia di Poggibonsi con una nuova ambulanza

Festa grande alla Misericordia di Poggibonsi che domenica prossima festeggia il patrono S. Gregorio presso la Basilica di San Lucchese con la celebrazione della Santa Messa, alle ore 10:30, accompagnata dal coro della Basilica.

Oltre alla cerimonia di vestizione di 11 nuovi volontari, che entrano così a pieno titolo a far parte della grande famiglia della Confraternita, ci sarà l'inaugurazione di una nuova ambulanza per i servizi d'emergenza in sostituzione di un mezzo ormai prossimo a fine vita.

“Quello di rinnovare costantemente il parco macchine è sempre stato per noi un punto fermo – dice il Governatore Vallis Berti – per poter offrire un servizio ottimale agli utenti. Per il futuro abbiamo un progetto più ambizioso: sostituire le ambulanze d'emergenza a metà del loro ciclo di vita, per avere sempre mezzi moderni e praticamente nuovi. Tutto questo naturalmente è possibile solo con il prezioso contributo dei nostri volontari e della comunità poggibonsese che da sempre ci sostiene”.

La festa non poteva concludersi senza un evento solidale: alle 17, in sede, ci sarà una tombola, con premi offerti dagli esercenti cittadini, il cui ricavato andrà alle famiglie bisognose che la Misericordia costantemente aiuta. (previsto servizio gratuito di accompagnamento per anziani e disabili da prenotare allo 0577.936193).

E da lunedì di nuovo a pieno ritmo con un settembre ricco di eventi formativi gratuiti per la cittadinanza: il 17 inizia il corso soccorritori, sabato 21 è la volta della lezione sull'uso del defibrillatore, mentre lunedì 23 ci sarà il corso sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini e neonati.

E' ancora possibile iscriversi ai corsi chiamando il 324.7713113. Maggiori informazioni sul sito e sui nostri profili social.

Fonte: Misericordia di Poggibonsi

Tutte le notizie di Poggibonsi