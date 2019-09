Scipioni (Lega) lancia un appello per creare una forza politica alternativa

"Oggi è palese che appoggiare il Partito Democratico, soprattutto a Firenze e provincia, significa appoggiare quelle scelte amministrative contro le quali molto spesso, la base, la classe dirigente e gli amministratori del Movimento 5 Stelle si sono coraggiosamente battuti fino a questo momento.

È giunto invece il momento di cambiare. Raccogliere l'appello di chi non accetta lo status quo affinché un fronte alternativo di persone che si dicono orgogliosamente "libere" tenda la mano a tutti coloro i quali non hanno intenzione di arrendersi all'instaurazione permanente di un meccanismo di potere che gira sempre intorno alle stesse figure ed agli stessi interessi, che endemicamente soffocherà ogni speranza di rinnovamento nel capoluogo e in provincia.

Lancio un appello per un grande assembramento di forze realmente alternative, che abbiano il coraggio di combattere insieme in favore di un paese diverso per realizzare il sogno di costruire un territorio diverso.

È nostro dovere tendere la mano a tutte quelle liste civiche, che hanno avuto il coraggio di contrastare i padroni di casa nostra a casa nostra. È nostro dovere aprire le porte a tutti i colori quali non attendono silenti che il Partito Democratico si garantisca ancora molti anni di dominio incontrastato del territorio, e che sono pronte a scendere in campo di nuovo per dare una speranza alla nostra gente.

Renzo Rosati nei giorni scorsi ha scritto sul Foglio che il PD deve impadronirsi dei Ministeri chiave: Economia, Sviluppo, Infrastrutture, Istruzione, Interno e lasciare ai Cinque Stelle le poltrone di immagine, che in Italia - si sa - non contano granché. Parole significative di come questo governo sia un governo voluto da quei poteri forti che il Movimento 5 Stelle ha sempre contrastato, un revival del potere renziano che è soppressione della dignità di militanti e cittadini, negazione di tutte le vostre battaglie.

Oggi pertanto sta alla coscienza dei rappresentanti e dei militanti del Movimento 5 Stelle ed alla nostra capacità di apertura politica il mettere da parte le divisioni e collaborare affinché agli italiani sia garantita una reale alternativa, basata su ciò che ci accomuna: il desiderio di democrazia diretta, in virtù della quale al governo del Paese vadano coloro che sono stati investiti dal popolo italiano; la volontà di distruggere gli interessi corporativi che hanno reso l'Italia schiava di poteri transnazionali; la voglia di chiudere la bocca ad un'Europa di tracotanti, per ridare voce ai popoli di questo continente.

Abbiamo la volontà, in provincia di Firenze, di continuare a portare avanti una politica di reale rottura rispetto alle tragiche scelte amministrative di quello che ormai è un comitato di interessi per garantire a pochi certe poltrone, quale il Partito Democratico.

Assieme possiamo davvero imprimere una svolta che crei le condizioni per un'amministrazione diversa e per portare avanti quei valori comuni di sovranità e libertà che uniscono le nostre coscienze.

Quanti si uniranno a questa nostra battaglia?". Dichiarazione del segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

Fonte: Ufficio Stampa

