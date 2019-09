Scuolabus Ponsacco, due incontri informativi con i genitori

In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, il Comune di Ponsacco organizza due incontri informativi sul servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019/2020. I genitori degli alunni già iscritti al servizio o che sono interessati potranno incontrare direttamente il gestore in una delle due date di ricevimento al pubblico per avere tutte le informazioni e i chiarimenti relativi ai percorsi e alle fermate che saranno effettuati dagli scuolabus. I due ricevimenti si svolgeranno sabato 7 settembre e sabato 14 settembre dalle ore 9,30 alle 12,30 presso l’ufficio scuola del Comune. Ogni anno il Comune di Ponsacco riceve in media circa 500 richieste di iscrizione che riescono ad essere completamente assorbite grazie ad un servizio di trasporto efficiente e capillare. Negli scorsi abbiamo potenziato il numero di posti disponibili e di corse, che vanno a servire tutti i plessi scolastici del territorio.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

