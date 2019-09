Settembre Quarratino, venerdì la serata clou con Noemi

Domani, venerdì 6 settembre, sarà Noemi a salire sul palco di piazza Risorgimento per il concerto principale del Settembre Quarratino che, come sempre, sarà gratuito, offerto alla città dal Comune di Quarrata.

Il concerto, che inizierà alle 21.00, fa parte del suo “Blues&love summer tour” composto da decine di tappe in tutta Italia, in cui la cantautrice romana, oltre a riproporre i suoi brani più celebri in chiave blues, spaziando dal funky al reggae, interpreterà le cover dei più grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua carriera.

“La black music è il mio primo amore - dichiara Noemi - Per questo motivo nell’estate 2019 ho intenzione di attraversare l’Italia con un progetto live completamente nuovo dove mi misurerò cantando canzoni del repertorio blues, funky e reggae. Immancabili pezzi di Janis Joplin, Wilson Pickett, Marvin Gaye, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e tanti altri che hanno avuto un importantissimo ruolo nei miei ascolti e nella formazione del mio gusto musicale. Ovviamente in scaletta inserirò anche i pezzi più famosi del mio repertorio riarrangiati in chiave blues”.

Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, è conosciuta dal grande pubblico per i suoi successi musicali ed anche per le sue presenze televisive: dalla partecipazione come concorrente alla seconda edizione di X Factor, al ruolo di giudice/coach in tre edizioni di The Voice of Italy, fino alla presenza a cinque Festival Sanremo. I suoi successi sono tra i più ascoltati degli ultimi anni e tra questi spiccano “Per tutta la vita”, “Sono solo parole”, “Bagnati dal sole”, “Non smettere mai di cercarmi”, “Vuoto a perdere”, ed altri.

Oltre al concerto di Noemi, tra gli appuntamenti del Settembre Quarratino, domani vi è anche l’Osservazione della luna e dei pianeti, alle 21.30, nei pressi della fontana di Buren al parco della Villa Medicea La Magia, promossa dall’Associazione Astrofili Quarrata.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

