Ha rotto una bottiglia di vetro a bordo di un treno per autolesionarsi, poi una volta intervenuto il capotreno lo ha minacciato con un coltello. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a bordo di in un convoglio partito da La Spezia e diretto a Firenze. A causa dell'episodio il convoglio è stato fermo 40 minuti nella stazione Camaiore Lido, in Versilia. L'uomo, pare uno straniero, è stato fermato dagli agenti del commissariato di Viareggio.

