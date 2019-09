Ubriachi in un parco giochi e poi alla guida di un'auto: patente ritirata

Intervento, a Isola d’Arbia, delle Volanti della Questura di Siena che sono intervenute per allontanare, da un parco giochi, due soggetti molesti.

Sul posto gli agenti hanno individuato i due, di nazionalità ucraina, un trentenne ed un trentasettenne, che vivono in provincia, che stavano bivaccando nel parco giochi completamente ubriachi, per smaltire le sostanze alcooliche assunte. Gli agenti hanno provveduto ad allontanarli e ad accompagnarli, a piedi, per scongiurare pericoli vista la presenza di bambini nel parco, presso il domicilio di uno dei due, posto nelle vicinanze.

Dopo qualche ora, un’ulteriore segnalazione ha richiesto la presenza della Polizia sul posto per la presenza di un’autovettura che creava pericolo per la circolazione.

L’autovettura, una Renault Megane è stata prontamente rintracciata dai poliziotti nei pressi di un parcheggio ed il conducente, proprio uno dei due ucraini controllato in precedenza, era alla guida del mezzo, in evidente stato di ubriachezza. E’ stato, pertanto, sottoposto ai previsti accertamenti con le strumentazioni in dotazione alle Volanti della Polizia e con quelle della Polizia Stradale; le prove hanno confermato i sospetti degli operatori poiché hanno registrato una positività all’alcool ben al di sopra dei limiti consentiti, otto volte superiori rispetto ai limite massimo previsti dalla Legge.

Gli agenti, pertanto, dopo aver fermato il mezzo, hanno provveduto a ritirare la patente al conducente ed a deferirlo alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Fonte: Questura di Siena

