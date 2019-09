Talent Move, la sfida tra giovanissimi cantanti al Centro*Empoli

Saranno Daniel e Astol, gli ospiti speciali della prossima tappa di Talent Move, il contest musicale che premia i giovani musicisti emergenti della Regione Toscana, che si svolgerà sabato 7 settembre alle 17.00 al Centro*Empoli (via Raffaello Sanzio, 199 – Empoli).

Il contest è rivolto ai musicisti e cantanti emergenti della Toscana e ha come finalità la promozione del talento musicale e dell’aggregazione giovanile, dando, inoltre, l’opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un nuovo palcoscenico.

In palio per i vincitori di tappa l’incisione di un proprio mini cd promozionale e 50 ore di uso gratuito della sala prove presenti all’interno del Centro Commerciale Montecatini o del Centro*Arezzo. Il vincitore della finalissima, che si terrà il 21 settembre al Centro*Arezzo, si aggiudicherà anche 100 copie in omaggio del proprio mini cd.

Da questa edizione è, inoltre, previsto un premio assegnato dai clienti del centro commerciale, che potranno votare i loro partecipanti preferiti nella giornata delle esibizioni, fino al termine delle stesse, presso le postazioni allestite nella galleria commerciale. In palio per il vincitore una gift card del valore di € 150,00 spendibile presso i negozi del centro commerciale che ospita la tappa.

A sfidarsi sul palco durante la prossima tappa saranno: Matte Cipolli, Virginia Bianchi, Alberto Lovisi, Coffee & Flowers, Ras Giaggio & The Jungle, Alessia Russo, Riah Lorraine, Botoaca Georgica Claudiu.

Dopo House of Talent e Carmen, ospiti di Talent Move 2018, quest’anno saranno i giovani cantanti Daniel e Astol a premiare i vincitori della tappa del Centro*Empoli.

Inoltre Daniel e Astol si esibiranno in un coinvolgente mini live e incontreranno i propri fan.

Per tutte le informazioni www.talentmove.it e le pagine Facebook @talentmove2019 e @CentroEmpoli