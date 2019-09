Teatri della Valdelsa, madrina della nuova stagione Chiara Francini

Svelato l’ospite speciale della presentazione in anteprima della nuova stagione congiunta dei teatri della Valdelsa che si terrà mercoledì 18 settembre alle 17.30 al Teatro Politeama di Poggibonsi. Ad allietare l’appuntamento che rivelerà il ricchissimo cartellone 2019- 2020 del Politeama di Poggibonsi, del Boccaccio di Certaldo e del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, sarà la popolarissima attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini, nota per i suoi ruoli al cinema (ha partecipato, tra gli altri film, a Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni, Maschi contro femmine di Paolo Brizzi, Tutto molto bello di Paolo Ruffini e a Martin Eden, di Pietro Marcello, appena presentato in concorso a Venezia) e a teatro (Romeo e Giulietta e Sogno di una notte di mezza estate di Francesco Tarsi, Due di Luca Miniero).L’anteprima si concluderà con un aperitivo inaugurale. Come lo scorso anno, gli spettacoli verranno poi presentati anche al Teatro Boccaccio di Certaldo lunedì 23 settembre e al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa martedì 24 settembre, sempre alle 17.30.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, Chiantibanca.

Informazioni: Teatro Politeama, Piazza Rosselli, 6 - Poggibonsi 0577 983067 www.politeama.info, Teatro del Popolo, Piazza dell’Unità dei Popoli, 2 – Colle di Val d’Elsa, Comune di Colle di Val d'Elsa - Servizio Cultura, via F. Campana, 18 0577912260 - 0577912233 - www.teatrodelpopolo.it, Teatro Boccaccio, Via del Castello 2 - Certaldo 0571 664778, www.multisalaboccaccio.it.

Fonte: Teatri della Valdelsa

