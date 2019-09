Tentano il furto in casa a Stabbia, arrestati a Prato

Da Prato erano giunti a Stabbia di Cerreto Guidi per rubare in casa ma sono stati arrestati dai carabinieri: si tratta di B.D. 22 anni, e Y.S., 25 anni, entrambi albanesi con residenza a Praato e precedenti specifici. Ieri, mercoledì 4 settembre, alle 21, sono stati seguiti dai militari mentre a bordo della Vw Polo (anch'essa rubata a Colle Val d'Elsa il giorno prima) raggiungevano la frazione dell'Empolese. Hanno tentato di scassinare il portone d'ingresso ma sono stati scacciati per non esserci riusciti. I carabinieri li hanno beccati a Iolo, frazione di Prato, alle 23.30. Sono stati trovati un martello in ferro da 10 kg, 7 cacciaviti, un piede di porco, una torcia a led, alcune paia di guanti neri e delle radio portatili. Dopo l'arresto per tentato furto aggravato in abitazione e ricettazione di auto, quest'oggi si terrà il processo per direttissima.

