Torna il corso di inglese con madrelingua in centro a Viareggio

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di LINGUA INGLESE che l’associazione culturale Viva in collaborazione con il portale Viareggino.it organizza per offrire l’opportunità ai cittadini di ampliare le conoscenze e di vivere le proprie passioni e passatempi.

L’insegnante madrelingua terrà le lezioni due volte a settimana (lunedì e mercoledì) dalle ore 21.00 in centro a Viareggio, per circa due mesi, per una durata totale del corso di 30 ore.

Il costo del corso è di 130 euro + tessera associativa e assicurazione.

Le lezioni avranno inizio solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (8).

Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre lunedì 9 settembre.

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero 389-0205164 oppure 328.8963830 o inviare una mail all’indirizzo info@vivacommunication.it indicando nell’oggetto: “Corso di Inglese”, e all’interno della mail: nome, cognome, numero di telefono e livello desiderato (base o intermedio).

A breve saranno disponibili altri corsi di lingua e non solo.