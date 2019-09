Il traffico ferroviario sulla linea AV tra Roma e Firenze è stato fortemente rallentato, in direzione Firenze, con ritardi fino a 120 minuti nel pomeriggio di oggi. Sulla linea FL1, Roma-Orte, i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 60 minuti con cancellazioni o limitazioni di percorso. Il ritardo è stato dovuto al recupero di un convoglio fra Roma Tiburtina e Settebagni rimasto bloccato per problemi tecnici. Il traffico è tornato alla normalità intorno alle ore 19.

