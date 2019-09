Nuovo trimestre di studi per la East Carolina University a Certaldo

Con il saluto ufficiale dell’assessore alla cultura Clara Conforti ai neostudenti, riuniti coi loro docenti nella Casa di Boccaccio, si è aperto il nuovi corso di studio di "Italy intensives", i trimestri di studio in Italia che la East Carolina University svolge a Certaldo dal gennaio 2011, grazie ad una convenzione che, dal 2010, vede coinvolti il Comune di Certaldo e la scuola internazionale di ceramica La Meridiana.

Il programma Italy Intensives, diretto da Linda Darthy, prevede che i gruppi di docenti e studenti svolgano le loro attività di studio nei locali comunali di Palazzo Stiozzi Ridolfi, ma anche spaziando nel borgo alto e nelle campagne circostanti e con frequenti incursioni in musei e città d’arte toscane. Previsti corsi di storia dell’arte, lavorazione gioielli e metalli, pittura, fotografia ecc… tante discipline artistiche e artigianali, sia teoriche che pratiche, che negli Stati Uniti riscuotono grande interesse. Tutto il gruppo vive in questo periodo in Certaldo Alto, generando quindi un indotto economico per le strutture del borgo. A conclusione di ogni trimestre, prima del ritorno negli Stati Uniti per fare posto ad un nuovo gruppo, gli studenti presenteranno alcuni dei loro lavori con una mostra pubblica.

A studenti e docenti gli auguri dell’amministrazione comunale per lo studio e per un piacevole soggiorno a Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Certaldo