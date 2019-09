Tutti a tavola! Il convegno sulle buone pratiche del modello educativo pistoiese

Questa mattina, giovedì 5 settembre, in una sala Maggiore gremita, si è svolta la prima parte del convegno Tutti a tavola! Le ricette del prendersi cura. La metafora della tavola per raccontare il modello di cura educativo pistoiese. L'appuntamento, a cui hanno preso parte docenti e dirigenti scolastici, nasce dalla collaborazione del Dipartimento FORLILPSI dell'Università degli studi di Firenze (seguito dalla professoressa Enrica Ciucci e il suo gruppo di ricerca MExTE) con nove Istituti Comprensivi della zona pistoiese e con il Comune di Pistoia in quanto sede della Conferenza educativa zonale. L’appuntamento proseguirà nel pomeriggio con alcuni laboratori esperienziali che si svolgeranno nei locali dell’ICS Raffaello di Pistoia.

In programma questa mattina gli interventi di Enrica Ciucci dell'Università degli studi di Firenze, Patrizia Tesi dell'ICS Raffaello di Pistoia e Angela Desideri dell'Ics Sestini di Agliana, l'assessore all'educazione e formazione del Comune di Pistoia Alessandra Frosini, Andrea Baroncelli dell'Università degli studi di Firenze, Massimo Del Monaco dell'ICS Marconi-Frosini di Pistoia e Stella Niccolai dell'ICS Nannini di Quarrata.

L'aspetto centrale del convegno è la narrazione di un'attività denominata Metodo MExTE: prendermi cura di ME per prendermi cura di TE. Il benessere dell’insegnante per la promozione del benessere a scuola realizzata con fondi PEZ - Regione Toscana negli ICS della zona pistoiese.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

