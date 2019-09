Anziana uccisa nel Senese, il figlio non risponde al gip: arresto convalidato

È stato convalidato l'arresto per Angelo Del Ticco, il 45enne accusato di omicidio volontario pluriaggravato per aver ucciso a calci e pugni la madre 84enne nella notte tra lunedì e martedì scorsi a Cetona. L'udienza di convalida si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 5 settembre, nel carcere di Santo Spirito dove l'uomo è detenuto. L'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. Il legale del 45enne e il pm hanno richiesto ulteriori accertamenti che verranno eseguiti nei prossimi giorni.

