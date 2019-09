Unicoop Firenze e Ufficio scolastico regionale insieme per sostenibilità e cittadinanza consapevole

Si rinnova la collaborazione fra Unicoop Firenze e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana per promuovere e sostenere la realizzazione di esperienze educative sui temi della sostenibilità e della cittadinanza consapevole. Il nuovo protocollo fra la cooperativa e l’Ufficio scolastico regionale è stato firmato questa mattina presso la sede di Unicoop Firenze in via Santa Reparata, 43 a Firenze da Ernesto Pellecchia, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Barbara Pollero, direzione Soci e strategie di Unicoop Firenze (foto in allegato)

Obiettivo del protocollo: dare più forza ai percorsi educativi che da oltre trenta anni vedono la cooperativa impegnata a progettare e realizzare iniziative nelle scuole e offrire ai più giovani opportunità concrete di cittadinanza attiva. I temi condivisi dalla cooperativa e dalle istituzioni per un approfondimento, che spesso passa anche per laboratori ed esperienze fuori dall’aula, sono: sostenibilità, inclusione sociale, diritti umani, cultura della legalità, corretti stili di vita, pari opportunità e cooperazione. Il protocollo ha durata triennale ed impegna l’Ufficio scolastico regionale a identificare i contesti più idonei alla realizzazione degli interventi formativi, mentre Unicoop Firenze offrirà occasioni formative ed informative sui temi di riferimento ai docenti e alle istituzioni scolastiche, proseguirà nella creazione di proposte educative, sperimentando anche metodologie didattiche innovative, e nella sensibilizzazione della comunità verso una cittadinanza più consapevole e incentrata sui valori che distinguono la cooperativa.

Lo scorso anno le proposte educative di Unicoop Firenze hanno coinvolto 65.000 alunni da 6 a 19 anni, 2.100 insegnanti, 740 scuole e 3.000 classi, per un totale di circa 3.000 iniziative fra incontri in classe, workshop territoriali, interventi teatrali e mostre interattive, incursioni urbane ed extraurbane nel paesaggio naturale ed artistico. L’offerta si rinnova per l’anno scolastico che si avvia ad iniziare, con la declinazione di 31 percorsi educativi su tre ambiti: paesaggi di memoria, percorsi di partecipazione e #presentefuturo. “Al centro delle nostre proposte mettiamo la persona, nodo in una rete di relazioni globali e solidali - afferma Elisabetta Bruni, responsabile proposte educative di Unicoop Firenze -le nostre proposte sono una palestra e un viaggio in cui allenarsi a una cultura della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

Le proposte educative verranno presentate agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sul territorio, nel corso di 16 incontri nel mese di settembre, secondo il seguente calendario:

Pontedera, giovedì 5, ore 16, Palazzo Pretorio, Piazza Curtatone e Montanara

Firenze, lunedì 9, ore 15.30, Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata – invito in allegato

Pisa, martedì 10, ore 16, Officine Garibaldi, Via V. Gioberti 39

Volterra, mercoledì 11, ore 16, Sala Pio IX, Chiesa di San Michele Arcangelo, Via Guarnacci 6

Prato, mercoledì 11, ore 16, Palazzo Banci Buonamici, Via B. Ricasoli 25

Montecatini Terme, giovedì 12, ore 16, Centro commerciale Montecatini, Via di Biscolla 48, Massa e Cozzile

Sansepolcro, lunedì 16, ore 16, Sala soci Coop.fi, Viale Osimo

San Casciano, lunedì 16, ore 16, Villa Montepaldi, Via Montepaldi 12

Siena, martedì 17, ore 16, Università di Siena, Complesso di San Francesco, aula F. Romani, piazza San Francesco 7

Lucca, martedì 17, ore 16, Fondazione Banca del Monte, Piazza San Martino 4

Figline e Incisa Valdarno, martedì 17, ore 16, ISIS Vasari, Piazza Caduti di Pian d’Albero

Pistoia, mercoledì 18, ore 16, Fondazione Musei Pistoia, Via de’ Rossi 26

Arezzo, giovedì 19, ore 16, sala soci Centro*Arezzo, Viale Amendola 13/15

Empoli, giovedì 19, ore 16, Cenacolo degli Agostiniani, Via de’ Neri

Poggibonsi, giovedì 19, ore 16, Fortezza di Poggio Imperiale, il Cassero, sala Francovich, Via Fortezza Medicea 1

Fucecchio, venerdì 20, ore 16, Palazzo della Volta, Fondazione Montanelli Bassi, Via di San Giorgio 2

Il catalogo delle proposte educative 2019/2020 è disponibile sul sito http://consumoconsapevole.it/ dove è possibile trovare i singoli percorsi, i contatti per chiedere informazioni e iscriversi alle proposte e alcuni dei lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi che hanno partecipato negli scorsi anni.

Dal 9 settembre tornano i buoni per regalare alle scuole toscane esperienze e materiali didattici in tema #ambientefuturo

Catalogo dei premi online su www.coopperlascuola.it

Giunge alla terza edizione la campagna commerciale di Unicoop Firenze dedicata alle scuole del territorio. Si chiama Coopperlascuola e si basa sul seguente meccanismo: facendo la spesa dal 9 settembre al 30 novembre, ogni 15 euro di spesa, soci e clienti Unicoop Firenze collezionano buoni che le scuole raccolgono e che danno diritto a dei premi: materiali di consumo o tecnologici per la scuola, esperienze come gite e visite ai tesori toscani, e molto altro. Per l’edizione 2019/2020 il tema è #ambientefuturo e conferma l’attenzione per la sostenibilità ambientale che Unicoop Firenze dimostra in tutte le sue iniziative. Ad ogni buono corrisponde anche un bollino, valido per il tradizionale collezionamento dei prodotti. In questo caso il socio/cliente potrà scegliere fra zaini, borse, astucci della linea Smemoranda, realizzati in tessuto ricavato dalle bottiglie in plastica riciclate. L’iniziativa Cresciamo insieme, oggi Coopperlascuola, nasce nel 2016 con una dotazione di 74 premi, di cui oltre la metà dedicati a scoprire il territorio toscano attraverso gite, musei e laboratori. Nel 2017 si amplia il catalogo dei possibili premi, con 114 proposte e un maggior focus sul territorio (ben 70 premi permettevano agli alunni di muoversi alla scoperta della Toscana). Nel 2018 il numero dei premi aumenta fino a 126, viene introdotta la categoria Tecnologia e arredo scuola, ma più della metà delle opzioni sono esperienze per i piccoli toscani. In tre anni il progetto è arrivato a coprire la quasi totalità delle scuole delle province dove è presente Unicoop Firenze, con il record di 2241 plessi partecipanti nel 2018, premi distribuiti per un ammontare di 11,5 milioni di euro e un totale di 43.978 premi; 30.000 sono gli alunni coinvolti in attività come laboratori, gite e visite ai musei del territorio. Quest’anno l’iniziativa di Unicoop Firenze si sposa con quelle delle altre Coop sul territorio nazionale e le scuole potranno scegliere i premi dal catalogo digitale che si trova su www.coopperlascuola.it. Diventano ecologici anche i premi per i soci/clienti legati al collezionamento dei bollini, grazie alla scelta della linea Smemoranda prodotta con materiali riciclati.

