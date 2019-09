Use Computer Gross, buona amichevole con Piombino

Passi in avanti per la nuova Use Computer Gross in vista del campionato che inizierà ad ottobre. La squadra di coach Alessio Marchini ha affrontato Piombino, una delle 'big' del prossimo campionato, e ne è uscito un test ben giocato divertente. Con la consueta formula dei quattro tempini con azzeramento del punteggio, le due squadre si sono confrontate ognuna con i propri obiettivi di questo momento ed alla fine il finale è stato di 90-65 (20-23, 18-16, 29-16, 23-10).

Il tabellino biancorosso

Raffaelli 16, Vanin 2, Giannini 12, Antonini 8, Gaye 8, Perin 12, Giarelli 8, Caceres 11, Sesoldi 14, Falaschi. All. Marchini (ass. Corbinelli/Magagnoli)

Fonte: Use - Ufficio stampa

