A veglia sulle aie, il bilancio 2019: "Numeri positivi"

La IX edizione di “A veglia sulle aie di Montespertoli” conferma anche per il 2019 una grande “voglia di veglie”, ovvero di serate estive in cui di settimana in settimana una sempre nuova azienda agricola montespertolese apre le sue porte a cittadini e turisti per farsi conoscere ed apprezzare tra un bicchiere di vino, un assaggio di olio e di molti altri ottimi prodotti di filiera ma soprattutto un calendario di eventi, proposte, incontri e laboratori gratuiti o a prezzi popolari nel solco dell'antica tradizione contadina di ritrovarsi al tramonto per trascorrere insieme all’aperto le serate estive.

I numeri parlano chiaro: una media di più di 50-60 persone registrate a ciascuna delle quasi 90 serate che da giugno a settembre, senza sosta, hanno coinvolto a rotazione 12 aziende del territorio per un totale di oltre 5000 partecipanti alla più lunga “festa di natura e cultura” organizzata dalla manifestazione turistico-agricola ormai tra le più famose e apprezzate dell’intera offerta regionale realizzata e sostenuta da Comune, Città Metropolitana, Regione, Banco di Cambiano, Associazione Grani Antichi con la comunicazione di Ardaco. Ogni sera oltre al fresco relax delle colline chiantigiane con paesaggi e tramonti mozzafiato e alle proposte alimentari di eccellenza come vini, oli e “grani antichi” che accomunano tutto il territorio montespertolese, ciascuna azienda agricola ha saputo accogliere i suoi ospiti con proposte culinarie, culturali e aggregative secondo la propria inclinazione e sensibilità: dalla più schietta e genuina tipicità toscana alle proposte più curiose e innovative, dal coinvolgimento di bambini e ragazzi in passeggiate e laboratori alle serate di approfondimento, racconti e musiche.

“A veglia sulle Aie è una manifestazione che, nata dall’intuizione di riscoprire e rilanciare una delle più suggestive abitudini rurali estive, è riuscita anno DOPO anno ad affermarsi come grande strumento di promozione del territorio, delle sue aziende e dei suoi prodotti - commenta il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini - Anche quest’anno molti montesperolesi e turisti hanno partecipato con entusiasmo E siamo pronti a ripartire il prossimo anno con una decima edizione che celebri al meglio l’anniversario”.

Fonte: Ufficio stampa

