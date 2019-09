VespAudace si conferma, 250 partecipanti in sella alla mitica due ruote

Si è svolta domenica primo settembre la 7a edizione di "VespAudace!", il raduno nazionale del Vespa Club Empoli. Tra le particolarità della manifestazione, la lunghezza del percorso, che quest'anno superava i 110 chilometri. Già da un paio di giorni prima, l'evento aveva fatto registrare il tutto esaurito, avendo iscritto il limite previsto di 250 partecipanti, provenienti da ogni parte della Toscana oltre a qualche ospite dall'Emilia Romagna, dalle Marche e dalla Lombardia.

L'appuntamento era alle 8 sotto la Vela Margherita Hack di Avane, dove i primi vespisti sono stati accolti da una bella colazione. Il tempo di fare 2 chiacchiere e subito avevano la possibilità di partire, ognuno alla propria velocità, godendosi in piena libertà ogni scorcio e panorama che offriva il percorso. Il tragitto infatti era completamente segnalato e portava le nostre amate Vespe attraverso Pagnana, Ponte a Elsa, Corazzano, Alberi, Tonda, San Vivaldo, Iano, Villamagna, fino ad arrivare sotto le "Balze" di Volterra, dove i partecipanti sono stati accolti a "Villa Otium" per un aperitivo a bordo piscina, circondati dalla splendida visuale sulla Valdera.

Subito dopo ancora in sella passando da Volterra, Montecatini Val di Cecina, Ponteginori e San Pietro in Palazzi, per arrivare al termine del giro turistico con un sontuoso pranzo a base di pesce al Ristorante Cavalluccio Marino di Vada, dove si sono svolte anche le premiazioni. Numerosi i complimenti ricevuti da parte di tutti gli iscritti, gran parte dei quali hanno promesso di esserci anche il prossimo anno, quando il Vespa Club Empoli festeggerà i 20 anni di attività con una grande festa per tutti gli appassionati.

Il successo del raduno conferma la vitalità di questo club, che nato il 1° Dicembre del 2000 da un gruppo di amici, è arrivato a tesserare quest'anno oltre 350 iscritti, i quali, oltre ad avere la possibilità di partecipare alle varie attività (gite, scampagnate, partecipazione agli altri raduni) possono anche usufruire di sconti nei sempre più numerosi esercizi convenzionati, a Empoli e nei paesi limitrofi. Il tesseramento 2019 è oramai chiuso, ma se volete fare due chiacchiere la sede è sempre aperta ogni Giovedì dalle 21,30 presso il Circolo ARCI Pozzale (Via di Sottopoggio per San Donato 23).

Fonte: Vespa Club Empoli

