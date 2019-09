Videosorveglianza incastra auto senza assicurazione, inseguito e arrestato 41enne

Nella tarda mattinata di oggi, la Polizia Municipale di Figline e Incisa Valdarno ha contribuito all'arresto, per reato di resistenza nei confronti degli stessi agenti di polizia, di P. U. E.B. (classe '78 e originario di Latina).

Tutto è partito grazie al sistema divideosorveglianza comunale, che include anche il portale posizionato in viaPetrarca a Figline e che ha permesso di segnalare il passaggio di un veicolo privo di assicurazione. Da lì l'ALT della Polizia Municipale, in posto diblocco in zona, al quale l'auto (con 4 persone a bordo) non si è fermata e cheha dato il via all'inseguimento da parte della Polizia Municipale.

Successivamente, giunti nella frazione del Matassino, i quattro hanno tentato di dileguarsi a piedi per le vie limitrofe ma, grazie all'ausilio dei carabinieri della compagnia di Figline, uno di loro è stato tratto in arresto. Al momento P. U. E.B è trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto nella mattinata di domani.

"Abbiamo investito molto sul sistema di videosorveglianza comunale e, come dimostrano interventi come quello di stamani, siamo sulla buona strada - commenta la sindaca Mugnai -. Le telecamere, insieme al presidio fisso della Polizia Municipale, garantiscono un controllo capillare sul territorio ed è per questo che abbiamo già avviato un progetto per implementarli".

Si ricorda che a Figline e Incisa Valdarno sono attualmente installate 23 telecamere di videosorveglianza e 5 portali agli ingressi della città per il controllo dei veicoli che transitano sul territorio.

