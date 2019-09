Al Museo Galileo 'Le più belle favole e leggende di Leonardo'

In occasione della mostra Leonardo e i suoi libri. La biblioteca del Genio Universale (6 giugno - 22 settembre 2019), il Museo Galileo propone un pomeriggio di letture dedicato alle famiglie con bambini.

L’evento si terrà Domenica 15 settembre alle 15.30, si intitola “Le più belle favole e leggende di Leonardo". Il persico, L'asino ed il ghiaccio, La formica ed il chicco di grano, Il basilisco e prende spunto da alcune storie del mondo della natura che vedono protagonisti l’acqua, l’aria, il fuoco, la pietra, le piante e gli animali, brevissime favole e leggende che si riallacciano idealmente a Esopo, Fedro, Plinio e ai "bestiari" medievali.

La selezione dei testi e lettura sono a cura di Michele Neri.

Nato a Firenze nel 1962, Michele Neri, ha lavorato per più di venti anni in biblioteca, passando da centri di ricerca a biblioteche di pubblica lettura. Dopo aver studiato le conoscenze in campo teatrale, ed in particolar modo il settore della lettura ad alta voce e l’animazione, ha iniziato l'attività di narratore e lettore realizzando incontri e laboratori di lettura nelle scuole, nei musei e nelle biblioteche. I testi prediletti nelle sue letture sono i classici della letteratura per l'infanzia, definiti “intramontabili”, come: “Pinocchio”, “Peter Pan”, “Il libro della jungla”, “Alice nel paese delle Meraviglie”, “Il Giornalino di Gianburrasca”.

L'evento è consigliato a famiglie con bambini sopra i 6 anni

Il costo è incluso nel biglietto di ingresso al museo

Prenotazione non richiesta, per informazioni: tel. 055 265311

https://www.museogalileo.it/it/eventi-e-news/1857-le-piu-belle-favole-e-leggende-di-leonardo-da-vinci.html

Fonte: Ufficio Stampa

