Alla Doganaccia le condotte Slow Food toscane

Le 47 Condotte Slow Food della Toscana si danno appuntamento alla Doganaccia per confrontarsi ed elaborare strategie per la rete regionale.

Il ritrovo è sabato 7 settembre alle 9,30 al rifugio alla Doganaccia. Ai lavori parteciperanno i fiduciari, o delegati, delle 47 Condotte della Toscana. L'incontro si concentrerà su riflessioni e proposte per il prossimo quadriennio, iniziando con questo incontro un percorso condiviso di discussione sui temi associativi e l'elaborazione di un documento in preparazione del prossimo congresso.

Al termine dei lavori la Condotta Slow Food della Montagna pistoiese, in collaborazione con la società Doganaccia 2000, offrirà ai presenti un buffet a base di prodotti locali tra cui non mancherà il pecorino a latte crudo della Montagna pistoiese del presidio. La società si occuperà anche del trasporto in funivia dei delegati, per permettere di raggiungere il comprensorio da Cutigliano.

L'appuntamento con i delegati Slow Food sarà un'occasione per far conoscere uno dei luoghi più caratteristici dell'Appennino e confrontarsi sullo sviluppo sostenibile delle attività legate alla produzione del cibo buono, pulito e giusto e sullo sviluppo delle attività agricole, pastorali e turistiche.

Fonte: ufficio stampa

