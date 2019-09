Ancora un poliziotto aggredito nel Carcere di Pisa. A darne notizia è la Segreteria Provinciale della UIL Polizia Penitenziaria. “Ieri 05 Settembre, intorno alle 11, un detenuto di origine tunisina, ha insultato e poi aggredito un agente di Polizia colpendolo al volto - denuncia la UIL Polizia Penitenziaria - solo il concomitante intervento di altri operatori di Polizia ha scongiurato il peggio. Il collega, prontamente soccorso, si è recato in ospedale per le cure del caso. É stato poi dimesso con la prognosi di una settimana e con un presidio medicale per il trauma fisico riportato e le diverse contusioni”.

La questione da mettere al centro è la tutela degli agenti della Polizia penitenziaria, La loro attività è dura, difficile, a contatto, 24 ore su 24, tutto l’anno, con situazioni anche a rischio per la loro incolumità, ma la Polizia Penitenziaria pisana continua a ‘tenere botta’, nonostante le quotidiane aggressioni. I problemi del carcere sono reali, come reale è il dato che gli eventi critici nei penitenziari sono in aumento, purtroppo la Polizia Penitenziaria della Toscana è costantemente esposta a troppi rischi di questo tipo e per far fronte a queste criticità ci vorrebbe un'adeguata quantità di personale per favorire e promuovere l'osservazione e la rieducazione, garantendo allo stesso tempo l'ordine, la sicurezza e la tutela dei poliziotti.

Sostiene la Segreteria Provinciale di Pisa della UIL Polizia Penitenziaria - “Se il carcere deve rieducare e tra le sue mura si registrano situazioni di violazioni delle regole di civile convivenza, c’è bisogno di mettere mano alla loro gestione-organizzazione. Se le persone non rispettano le regole all’interno del carcere come si può pensare che lo facciano una volta scontata la pena? Prima del reinserimento sociale bisogna pensare a progetti di educazione intramurale”.

Si tratta dell'ennesimo episodio in cui è la Polizia Penitenziaria ad evitare situazioni critiche e questo sulla propria incolumità.

Per queste ragioni si fa appello come operatori di Polizia al servizio dello Stato acche siano adottate finalmente le misure idonee a far cessare il quotidiano e costante stato di pericolo in cui versano i Poliziotti Penitenziari all'interno del sistema penitenziario Italiano.

Fonte: UIL Polizia Penitenziaria

