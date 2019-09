Arrestato 22enne per droga in via di Peretola

Nella serata di ieri, a seguito di segnalazione di alcune mamme che si trovavano con i loro figli presso i Giardini della Pace di via di Peretola, i carabinieri hanno controllato un giovane che, seduto con atteggiamento guardingo alla panca di un tavolo del parco, era particolarmente impegnato ad armeggiare con qualcosa. Il giovane, un 22enne marocchino con numerosi precedenti per droga e reati contro il patrimonio, stava utilizzando una bilancina di precisione e suddividendo in dosi dell’hashish, dal peso complessivo di circa 3,5 grammi.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 150 euro in contanti, sequestrata poiché probabile frutto dello spaccio di stupefacenti, materiale per il confezionamento e una piccola quantità di cocaina. Il 22enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi.

