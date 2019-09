Aspetta la moglie per aggredirla una volta scesa dal bus: arrestato

Nella serata di ieri, i carabinieri di Firenze Peretola hanno arrestato M.U., 54enne di origini napoletane residente a Firenze, dopo episodi di maltrattamento in famiglia nei confronti della moglie. La gelosia ossessiva lo aveva spinto a seguire la moglie da alcuni giorni e dopo averla vista scendere dall’autobus mentre parlava al telefono, le si è avvicinato, le ha strappato il cellulare di mano e l'ha aggredita, ferendola al polso destro. La donna, dopo l'arrivo dei sanitari, ha riportato una prognosi di 10 giorni. I carabinieri hanno ammanettato l'uomo che adesso è in camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

