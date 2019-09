I vigili del fuoco del Comando di Firenze e del distaccamento di Borgo San Lorenzo stanno intervenendo per un incidente stradale in località Fontebuona/Pratolino, dove una vettura si è ribaltata su di un fianco.

All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco gli occupanti erano già stati presi in carico dal personale sanitario del 118, presente anche con Pegaso.

