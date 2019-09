'Baby moda abile' alle Officine Garibaldi: spettacolo di beneficenza per bambini portatori di handicap

Una serata dedicata ai più piccoli ma anche ai più grandi, tutti uniti all’insegna della solidarietà. È “Baby moda abile”, la sfilata di beneficenza organizzata dalla scuola di portamento e di bon-ton “Anastacia Fashion” e dalle Officine Garibaldi che andrà in scena negli spazi di via Gioberti l’11 set-tembre alle 21. Un appuntamento solidale unico nel suo genere, che porta sulla passerella delle Officine bambini normodotati e portatori di handicap che sfileranno come veri modelli.

Colori ed eleganza non saranno gli unici protagonisti dell’appuntamento. Anche la musica avrà un ruolo fondamentale in questa serata all’insegna della solidarietà. Guest star di “baby moda abile”, infatti, saranno Serena Rigacci, la giovanissima cantante pisana che ha già conquistato con la sua voce i maggiori palcoscenici internazionali, e Shanty Sturlese in arte Shantistyle, finalista al festival di Saint Vincent.

Presenteranno la serata Leonardo Ghelarducci e la psicologa Giovanna Panichi. La regia, invece, è curata da Sarajò Mariotti della “Anastacia Fashion”.

Canzoni, coreografie curate dalla scuola di danza “Arabesque” di Pisa, e défilé di professionisti sa-ranno la cornice di questa sfilata per la solidarietà resa possibile grazie al sostegno di “Diaz sessan-taquattro”, “Tecnocasa”, “Camelia Spose”, “Diletta bags”, “Bassano Parrucchieri”, “Estetica Ilaria”, “Prontodia ak Foto”, “Anthurium viaggi”, “UnipolSai”, “Pallavolo Ospedalieri”, “Paim cooperativa sociale”, “Claro Ottica”, “Pistoiese Carrozzeria”, “Gianfaldoni Giocattoli”, “Baby Bazar”, “Anacris” stilista di alta moda, “Biagio Silvestri pellicceria”, “Antonia Nicoletti, accessori in pelle”, "Concessio-naria di Pisa di Opel e Renault".

L’incasso della serata (agli spettatori sarà richiesta un’offerta minima di 10 euro all’ingresso) sarà interamente devoluto alla onlus pisana “Eppur si muove”.

Fonte: Ufficio Stampa

