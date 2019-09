I balestrieri di San Paolino al Campionato Italiano di Balestra

Il weekend del 7-8 Settembre 2019 si terrà a Montefalco (provincia di Perugia) l’edizione 2019 del Campionato Italiano di Balestra da banco fra le associazioni di rievocazione medievale aderenti alla Lega Italiana Tiro Alla Balestra (LITAB) e per Lucca parteciperanno i balestrieri dell’associazione Contrade San Paolino.

L’evento richiama ogni anno 13 compagnie di balestra da banco provenienti da tutta Italia per incontrarsi e confrontarsi in diverse gare volte ad ottenere il titolo di Campioni d’Italia in questa particolare specialità. A difendere il titolo di Campionessa Italiana nella gara individuale su corniolo è la lucchese Simona Stefani, che a settembre 2018 ha conquistato l’ambito titolo proprio a Lucca.

Al campionato partecipano le compagnie balestrieri proveniente dalle città di: Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Norcia, Montefalco, Roccapiatta, Pisa, Terra Del Sole, Ventimiglia, Volterra e ovviamente Lucca. I tiratori impegnati sono quasi 200, tutti rigorosamente in costume storico secondo le usanze della propria città. Oltre ai balestrieri, molti gruppi partecipano insieme al proprio gruppo di tamburi, sbandieratori e figuranti per comporre il variopinto corteo storico.

La manifestazione si compone di due giornate (sabato e domenica), e prenderà il via il sabato pomeriggio con la gara dei Maestri d’Arme e la gara dei Campioni: è una gara a tiro singolo, dove il miglior tiratore e “l’allenatore” di ciascuna squadra cercherà di effettuare il miglior risultato.

La domenica la manifestazione entrerà nel vivo quando saranno allestite le 13 postazioni di tiro già dalla mattina per i tiri di prova, e nel pomeriggio partirà la gara a squadre: 12 tiratori per ogni città scaglieranno a turno la propria verretta nel proprio bersaglio, senza togliere le verrette dei compagni di squadra che hanno già effettuato il tiro. A seguire, la gara individuale su corniolo, dove tutti i tiratori (156 in tutto) scaglieranno a turno la propria verretta verso un bersaglio particolare, formato da un fusto di legno lungo 50 centimetri, creando un vero e proprio groviglio di verrette.

Per entrambe le giornate è previsto un grande corteggio in costume per le vie del centro storico di Montefalco. Aggiornamenti e foto dell’evento sulla pagina Facebook “XXXV Campionato Italiano di Balestra antica da banco LITAB” o sul sito web consanpaolino.org

Fonte: Associazione Contrade S. Paolino

Tutte le notizie di Lucca