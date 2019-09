Alla biblioteca San Giorgio l'inaugurazione della mostra 'Viandanti naviganti'

E' in programma per domani, sabato 7 settembre, alle 17, al piano terra della biblioteca San Giorgio, l'inaugurazione della mostra Viandanti naviganti di Silvio Viola, a cura di Siliano Simoncini. Nata in collaborazione con l'Associazione Amici della San Giorgio, rimarrà allestita nelle vetrine e negli spazi espositivi di via Pertini fino al 5 ottobre.

Viandanti naviganti è una mostra per tutti, ma in particolare per i giovani che frequentano la biblioteca San Giorgio e ai quali è destinato il significato “pedagogico” delle opere. Si tratta della trasposizione, in sculture e dipinti, di quanto sta avvenendo durante il viaggio della speranza che i migranti intraprendono per trovare aiuto e poter vivere una realtà migliore di quella da cui fuggono.

Come sottolinea il curatore Siliano Simoncini “l'artista Silvio Viola presenta opere molto evocative e in grado di coinvolgere emotivamente chi le osservi perché, attraverso l’uso della metafora non esaltano soltanto la bellezza dell’arte, ma in particolare fanno comprendere il significato profondo che intendono esprimere”. Un’esposizione per riflettere e prendere consapevolezza di come, anche tramite l’arte, si possa reagire di fonte a situazioni d’indifferenza, di egoismo e così ritrovare un sentimento di solidarietà.

La mostra può essere visitata il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia