In bici con la droga nascosta negli slip, arrestato

Girava in bicicletta per via Rinuccini con hashish e cocaina, per questo un 34enne è stato arrestato a Firenze dalla polizia. L’uomo, alla vista di una pattuglia, ha allungato il passo, lanciando a terra un involucro successivamente recuperato dagli agenti.

I poliziotti lo hanno subito raggiunto e fermato, scoprendo che dentro l’involucro c’erano due dosi di hashish e cinque di cocaina. Altre undici dosi di cocaina sono poi saltate fuori durante il controllo dell’arrestato. Le teneva nascoste negli slip.

