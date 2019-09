Cadavere in Arno a Ponte a Signa, autopsia: niente traumi

Forse appartiene a un turista cinese il corpo dell'uomo rinvenuto domenica scorsa nel fiume Arno in località Ponte a Signa.

Questa mattina si è svolta l'autopsia sul corpo del cittadino dai tratti asiatici trovato in Arno, secondo i primi risultati non emergono evidenti segni lesivi o traumatici. Lo fanno sapere i carabinieri. Questo dato lascia pensare che dietro la morte dell'uomo ci sia un incidente o un gesto autolesionistico.

Gli accertamenti di laboratorio richiederanno almeno un mese, ricevuti i quali si saprà altro sulle cause della morte.

Gli investigatori stanno indagando per poter dare un nome alla salma. Le ricerche si stanno concentrando su un turista cinese la cui scomparsa a Firenze era stata denunciata alla fine di agosto.

Tuttavia, prima di poter dare per certo l'identità è necessario attenere alcuni fondamentali riscontri dalle autorità consolari.

