Cento anni per il tabacchi di San Giovanni alla Vena

Compie cento anni il tabacchi di San Giovanni alla Vena, un vero pezzo di storia del paese.

L'attuale proprietaria Tamara Calà, con il patrocinio del Comune, ha organizzato un evento, sabato 7 settembre alle 19.00, in Piazza della Repubblica davanti al tabacchi stesso, per consegnare un omaggio alla figlia della prima tabaccaia, che poi l'ha sostituita fino al 1971, e a Oriano Ghezzani che ha iniziato l'attività proprio in quell'anno.

Seguirà un aperitivo a buffet con il tradizionale dolce per festeggiare queste persone, punti di riferimento per San Giovanni alla Vena e per la comunit e molto conosciute. Saranno presenti il Sindaco Matteo Ferrucci e l'Assessora Fabiola Franchi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

