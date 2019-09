Ciclista infortunato torna a casa 50 giorni dopo l'incidente: un grande 'in bocca al lupo'

È sempre una buona notizia apprendere della guarigione di persone che sono rimaste coinvolte in incidenti. Un nostro lettore ci ha voluto ringraziare direttamente con una mail dopo aver trattato il suo caso: parliamo del ciclista 40enne Jean Joseph Cordero, residente a Cerreto Guidi, che è caduto lo scorso 21 luglio durante un giro tra le campagne di San Miniato, precisamente nella frazione di La Serra. Per lui era giunto l'elisoccorso Pegaso per il trasporto veloce all'ospedale di Cisanello a Pisa. Proprio in questi giorni il ciclista è potuto tornare a casa dai suoi cari, a più di un mese di distanza da quella maledetta domenica. E tra le tante cose da fare, ha scelto di scriverci poche righe ma molto importanti. "Sono tornato a casa domenica, ho ancora molto da fare ma piano piano riuscirò a ritornare quello di prima. Vi leggo sempre quando posso". Ringraziamo dunque Jean Joseph per l'affetto e facciamo un grandissimo 'in bocca al lupo' al nostro amico, affinché possa tornare sui pedali prima possibile per viaggiare in tutta sicurezza nelle nostre zone.

